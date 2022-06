Biden uit vakantiehuis geëvacueerd: foutje van piloot

Het bleek te gaan om een foutje van de piloot. Er was geen dreiging voor de president, meldt een woordvoerder van het Witte Huis. Uit voorzorg werd het echtpaar geëvacueerd. Volgens Reuters zorgde deze evacuatie voor enige ophef in het dorp Rehoboth Beach, waar de president en zijn vrouw verbleven. Na een korte tijd konden Biden en de first lady weer terugkeren naar hun vakantiehuis.

Het is gebruikelijk bij reizen van de president buiten Washington, dat er binnen een straal van 16 kilometer om het verblijf niet gevlogen mag worden.

Een woordvoerder van de geheime dienst zegt in een verklaring dat de piloot van het vliegtuig niet op het juiste radiokanaal zat. „De geheime dienst van de Verenigde Staten zal de piloot ondervragen.”