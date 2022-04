Vrachtwagenchauffeur schrikt van wesp en belandt op vangrail bij Middenmeer

Het incident gebeurde rond 13.00 uur, ter hoogte van bedrijventerrein Agriport. De chauffeur reed over de A7 toen hij een raampje wilde open doen en er een wesp naar binnen vloog. Uit automatische reactie heeft de chauffeur geprobeerd de wesp uit zijn cabine te verjagen. Terwijl hij daar mee bezig was, is de vrachtwagen op de vluchtstrook terechtgekomen. Vervolgens kwam het voertuig in aanraking met de vangrail en kwam hierop en tegen een brugleuning tot stilstand.

Diesel

Omdat de vrachtwagen diesel lekte, is ook de brandweer opgeroepen. Bij aankomst was de tank al leeggelopen en heeft de brandweer verdere verspreiding van de diesel kunnen voorkomen.

Op de plek waar de vrachtwagen terecht is gekomen, wordt op dit moment hard gewerkt aan een naastgelegen nieuwe brug. De kraanmachinist van de kraan die daar staat kreeg dan ook de schrik van zijn leven toen hij de vrachtwagen recht op zich af zag komen. Gelukkig kwam de vrachtwagen niet over de vangrail heen en stond uiteindelijk naast de kraan stil.

Vanwege de berging van de vrachtwagen zal er een telekraan komen om de vrachtwagen op te tillen. Naar verwachting zal daarvoor de gehele A7 worden afgesloten, dit zal nog enkele uren gaan duren.

Ook zal over een afstand van 100 meter de vangrail moeten worden vervangen omdat deze zwaar beschadigd is