LIVE | Zaak verdachten aanslag Cor van Hout hervat

Justitie hoopt beide verdachten ruim twintig jaar na dato alsnog achter de tralies te krijgen voor de aanslag, die 20 december 2000 werd gepleegd voor de woning van Van Houts toenmalige partner Sonja Holleeder in Amstelveen. Van veraf werden de mannen kort voor middernacht onder vuur genomen met een scherpschuttersgeweer. Ze lieten zich vallen, hielden zich dood en kwamen met de schrik vrij. Justitie beschouwt V. als schutter. Hij zou rond de aanslag intensief contact met M. hebben gehad.

Voor Cor van Hout was het letterlijk uitstel van executie. In januari 2003 werd hij samen met een vriend alsnog geliquideerd, toen hij in de Dorpsstraat van Amstelveen een Chinees restaurant verliet. In 2019 veroordeelde de rechtbank in Amsterdam Willem Holleeder tot levenslang voor onder meer het verordonneren van die moord.

Of Holleeder ook met de mislukte aanslag van eind 2000 te maken had, is nooit vastgesteld. Getuige Edgar van L., die maandag zijn opwachting maakte in de rechtbank op Schiphol, verklaarde ooit dat Holleeder samen met de in 2005 doodgeschoten crimineel John Mieremet opdracht had gegeven voor de aanslag. Van L., die rond de eeuwwisseling intensief optrok met Mieremet, moest op veel vragen over toen het antwoord schuldig blijven. „Te lang geleden, ik weet het niet”, klonk het veelvuldig.

V. en M. werden in 2001 al aangehouden als verdachten voor de aanslag op Van Hout, maar gingen vrijuit bij gebrek aan bewijs. In 2008 kwam het alsnog tot een zaak, maar verklaarde de rechtbank het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk. Drie jaar later, in maart 2011, oordeelde het gerechtshof dat andere rechters het proces overnieuw moesten doen. Op een enkele inleidende zitting in 2012 na bleef het vervolgens bijna tien jaar stil.