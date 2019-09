Opgestapte in opspraak gekomen Britse ambassadeur nu lid Hogerhuis

De Britse ambassadeur Kim Darroch stapt op na uitgelekte beledigingen over president Trump. Ⓒ AFP

LONDEN - De voormalige Britse ambassadeur in de VS, die in opspraak kwam en opstapte na opmerkingen over president Donald Trump, blijkt door ex-premier Theresa May te zijn benoemd tot Lord en is nu lid van het Hogerhuis. Dat meldden Britse media dinsdag.