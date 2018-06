Marokkaanse relschopper doet aangifte tegen politie

Het incident gebeurde na afloop van de voetbalwedstrijd Marokko-Ivoorkust en de feeststemming omsloeg. De scooterrijder werd op de Jan van Goijenstraat klemgereden door een ME-bus, waarna agenten besloten op te treden. De bijrijder was op dat moment al op de vlucht geslagen. De scooterrijder liet het er niet bij zitten en stapte naar het bureau om aangifte te doen. Omstanders hoorden tijdens het voorval veel geschreeuw.

Onderzoek

De politie laat dinsdag weten de zaak te onderzoeken: „Het door de ME toegepaste geweld zal worden getoetst op proportionaliteit”, aldus een woordvoerster. „Ook zal de rol van de scooterrijder tijdens de ongeregeldheden worden onderzocht. De dag na het incident is er contact geweest met het gezin, waar de twee deel van uitmaken. In de loop van de week volgt nog een gesprek met de betrokken ME’ers en het gezin.”

Op Facebook circuleren beelden die bij dit incident zouden horen:

De PVV heeft inmiddels vragen gesteld over de ongeregeldheden in de Haagse wijk. André Elissen, PVV-raadslid in Den Haag spreekt van ‘de wereld op zijn kop’. ,,Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Als de politie zegt dat je weg moet gaan en je blijft staan, dan kun je een paar klappen verwachten”, aldus de oud-politieman.

De Marokkaanse relschopper die zaterdagavond op de Hoefkade tegen de motor van een agent trapte, waardoor de diender dreigde te vallen, is nog altijd spoorloos.