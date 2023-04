Zwaargewonden door steekpartij in fitnessstudio Duisburg

Delen van de binnenstad zijn volledig afgezet. De politie is massaal op de been. Er zijn in ieder geval twee politiehelikopters in de lucht op zoek naar de daders, meldt de omroep WDR.

Ⓒ ANP / dpa Picture-Alliance

Er zijn meerdere spoedartsen en ambulances bij de sportschool waar het drama zich voltrok. Volgens Bild liep het in een van de kleedkamers helemaal uit de hand.

Over de achtergrond van het geweld is nog niets bekend. Duisburg ligt ongeveer een halfuur rijden vanaf Venlo.