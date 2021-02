Galapagos en Akzo winnen op vlakke AEX

Rond 10.00 uur staat de AEX-index 0,03% lager op 687,2 punten. De AMX daalt 0,5% naar 1011,2 punten. De koersenborden in Londen (-0,3%), Parijs (-0,3%) en Frankfurt (-0,6%) kleuren eveneens rood.

De koersen in de DFT App zijn helaas niet zichtbaar door een storing. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Onze excuses.

Elders laten de aandelenmarkten een gemengd beeld zien. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 0,6% lager. Op Wall Street eindigde de Dow Jones-index dinsdagavond 0,2% in de plus. Techbeurs Nasdaq eindigde juist 0,5% in het rood. De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting vrijwel vlak. Beleggers op Wall Street kijken vandaag uit naar de notulen van de laatste rentevergadering van de Amerikaanse Federal Reserve, die later op de dag naar buiten worden gebracht.

In de AEX is Galapagos de koploper met een plus van 2,4%. Het biotechconcern was dinsdag ook al in herstel na de koersdreun van vorige week, toen er slecht nieuws kwam voor zijn middel tegen longfibrose.

AkzoNobel wordt 1% hoger verhandeld. De verffabrikant zag de omzet afgelopen kwartaal dalen, maar boekte meer winst dankzij kostenbesparingen. AkzoNobel gaat dit jaar voor €1 miljard aan eigen aandelen inkopen.

De AEX wordt eveneens op koers gehouden door beurszwaargewicht Royal Dutch Shell (+1%). De energiegigant profiteert van de hogere olieprijs.

Ahold Delhaize staat onderaan bij de hoofdfondsen met een min van 3,2%. De coronacrisis heeft bij het supermarktconcern gezorgd voor een versnelde groei van de verkopen die het online doet. De verkopen bij webwinkel bol.com namen vorig jaar met ruim de helft toe. Maar beleggers hadden blijkbaar op meer gehoopt. In de levensmiddelenhoek gaat Unilever 1,1% mee omlaag.

In de AMX is handelshuis Flow Traders (+4%) de grootste stijger. Tankopslagconcern Vopak (-2,2%) is daarentegen de grootste daler bij de middelgrote fondsen na de publicatie van jaarresultaten. Vopak gaat trouwens zestien nieuwe opslagtanks bouwen in de Rotterdamse haven.

Smallcapfonds Alfen duikt 10,1% omlaag. Het elektrotechnisch bedrijf beleefde vorig jaar een stormachtige groei en rekent ook op een forse groei in 2021. Maar beleggers hadden op nog meer gerekend.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.