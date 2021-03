Scooterrijder overleden door aanrijding in Brummen

Binnenland

Vrouw overleden aan verwondingen van geweldsincident Groningen

Een 46-jarige vrouw uit Groningen is donderdag overleden aan de verwondingen die zij maandag had opgelopen bij een geweldsincident in een huis in de Briljantstraat in haar woonplaats, meldt de politie vrijdag. Een 58-jarige man is maandag aangehouden als verdachte.