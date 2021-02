GGD: geen aanwijzing dat misbruik is gemaakt van problemen

Buitenland

Hacker probeert leidingwater Florida te vergiftigen

Een hacker in Florida is het watersysteem van de stad Oldsmar binnengedrongen en heeft gepoogd het water in de leidingbuizen met een verhoogde hoeveelheid Natriumhydroxide te vergiftigen, meldt de Tampa Bay Times. Gelukkig voor de inwoners van Oldsmar werd dit tijdig opgemerkt door een oplettende me...