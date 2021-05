LIVE | Pfizer/BioNTech en AstraZeneca effectief tegen Indiase variant

Het coronanieuws van zaterdag 22 mei vindt u hier.

05:03 Pfizer/BioNTech en AstraZeneca effectief tegen Indiase variant

De vaccins van Pfizer/BioNTech en AstraZeneca werken bijna net zo goed tegen de Indiase variant van het coronavirus als tegen de Britse mutant, meldt de Britse gezondheidsdienst Public Health England (PHE) op basis van eigen onderzoek.

Volgens het onderzoek van de PHE bleek het vaccin van Pfizer/BioNTech twee weken na de tweede dosis voor 88 procent doeltreffend tegen de ziekte die wordt veroorzaakt door de Indiase variant van het virus. Tegen de Britse variant is het middel voor 93 procent doeltreffend. Het inentingsmiddel van AstraZeneca bleek 60 procent effectief, tegen 66 procent voor de Britse variant.

De Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock bestempelde de resultaten van de studie als „baanbrekend.” De regering rekent op de vaccinatiecampagne om de bevolking te beschermen tegen een opmars van de Indiase variant, die aan de andere kant van het Kanaal dominant dreigt te worden en de versoepelingen van de coronamaatregelen in het gedrang zou kunnen brengen.

Drie weken na de eerste dosis bleken beide vaccins echter nog maar voor 33 procent effectief. Het toont volgens Hancock aan hoe belangrijk de tweede prik is. De Britten besloten de tijd tussen de twee doses in te korten tot acht weken voor 50-plussers en de meest kwetsbare mensen. Het vaccinatietempo wordt ook opgetrokken in de meest getroffen regio’s, met name het noordwesten van Engeland en sommige delen van Londen.

Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 5 april en 16 mei.

03:05 Moderna vraagt begin juni gebruik vaccin voor tieners aan

Het Amerikaanse biotechbedrijf Moderna gaat „begin juni” aan de Europese instanties toelating vragen voor de toediening van zijn coronavaccin voor 12- tot 17-jarigen. Dat heeft de Franse topman Stéphane Bancel van het bedrijf aangekondigd in de Franse krant Le Journal du Dimanche.

Bancel gaat ervan uit dat alle Europese volwassenen in de zomer hun eerste vaccinatie kunnen hebben gehad. „Dan moeten we ons zeer snel richten op de adolescenten van 12 tot 17 jaar oud”, zegt de baas van Moderna.

Momenteel is alleen het vaccin van Pfizer/BioNTech in de Europese Unie toegelaten voor 16- tot 18-jarigen. Pfizer heeft intussen ook een aanvraag ingediend voor 12- tot 16-jarigen. In de Verenigde Staten heeft het bedrijf daarvoor al een vergunning gekregen. „Ideaal zou zijn om hen te beschermen tegen de maand augustus. Indien we niet massaal blijven vaccineren, kan het risico op een vierde golf niet uitgesloten worden”, aldus Bancel.

Moderna zou per jaar drie miljard doses van zijn vaccin tegen Covid-19 kunnen produceren. Samen met de vier miljard doses van Pfizer/BioNTech zou dat genoeg zijn om de hele wereldbevolking minstens één prik te geven, aldus de Moderna-topman.

01:57 uur CDC onderzoekt hartproblemen bij tieners na vaccinatie

Het Amerikaanse Centrum voor Ziektecontrole en Preventie (CDC) onderzoekt meldingen dat een zeer klein aantal tieners en jongvolwassenen mogelijk hartproblemen heeft gehad na te zijn gevaccineerd tegen het coronavirus, meldt The New York Times.

De tieners en jongvolwassenen zouden mogelijk myocarditis hebben ontwikkeld, een ontsteking van de hartspier, nadat ze waren ingeënt, schrijft de krant op basis van bronnen binnen de CDC. Het zou gaan om „relatief weinig” gevallen en ze houden mogelijk helemaal geen verband met de vaccinatie, citeert The New York Times uit een verklaring van de vaccinveiligheidsgroep van de CDC.

De beoordeling bevindt zich in een vroeg stadium en het bureau moet nog bepalen of er enig bewijs is dat de vaccins de hartaandoening hebben veroorzaakt, aldus de krant. Het hartprobleem lijkt voornamelijk te zijn opgetreden bij adolescenten en jongvolwassenen, ongeveer vier dagen na hun tweede dosis van het Moderna- of Pfizer/BioNTech-vaccin.

Eerder deze maand keurden de Verenigde Staten het Pfizer/BioNTech-middel goed voor kinderen van twaalf tot vijftien jaar.