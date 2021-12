Serveerster krijgt tweeduizend dollar fooi en wordt ontslagen

De genereuze fooi kwam volgens New York Post op 6 december. Serveerster Ryan Brandt en een collega bedienden een groep van meer dan 40 gasten in de Oven and Tap in Bentonville. Na afloop van het diner gaf elke gast 100 dollar fooi in de veronderstelling dat het totaalbedrag naar de twee serveersters zou gaan.

Getroffen door Covid-19

Dit was het initiatief van één van de gasten, Grant Wise: „We wisten dat de serveersters erg zwaar zijn getroffen door Covid-19, daarom hadden we bedacht om dit terug te doen”, vertelde hij tegen CBS 5.

De manager van het restaurant gaf serveerster Brandt echter de opdracht om het geld te verdelen onder alle collega’s, ondanks dat zij die avond niet aan het werk waren. „Ik kreeg te horen dat ik mijn geld aan mijn ploegleider moest geven en dat ik maar 20 procent mee naar huis mocht nemen”, aldus Brandt tegen Fox 59.

Ontslag

Toen Wise hier lucht van kreeg, eiste hij dat het restaurant het fooigeld aan hem teruggaf. Vervolgens gaf hij 2200 dollar rechtstreeks aan Brandt.

De volgende dag werd Brandt via de telefoon ontslagen. Het restaurant zegt in een verklaring „uit respect voor hun zeer gewaardeerde teamleden niet verder in te willen gaan op details rondom het ontslag van hun medewerker.”