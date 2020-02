En wéér dreigt de slacht voor konikpaarden

Een groep konikpaarden, eerder deze week, in natuurgebied De Slufter op Texel. Staatsbosbeheer heeft aangekondigd de hengsten af te laten maken. Ⓒ ANP

Texel - Het is zoeken naar een speld in een hooiberg als we een bezoek brengen aan De Slufter op Texel. Als de konikpaarden niet gevonden wíllen worden in het zevenhonderd hectare grote gebied, worden ze ook niet gevonden. „Je moet geluk hebben”, geeft boswachter Erik van der Spek toe. „Als ze in een duinpan staan, zie je ze niet. Daarnaast is het een groot gebied.” Ook is niet alles voor mensen toegankelijk.