CDA-fractievoorzitter: Volksbank moet coöperatie worden

In een interview met Trouw zegt de CDA’er dat er behoefte is aan een bank die ten dienste staat van de burger en niet van aandeelhoudersbelangen, bonussen en opereren in een groot internationaal speelveld.

„Zo’n bank zonder bonussen zal ook meer tuchtigende werking hebben richting gedrag van andere banken”, zegt Heerma.

De Volksbank is volledig in handen van de staat. De bank is ontstaan na de nationalisatie van SNS tijdens de kredietcrisis. Den Haag heeft in die tijd meer banken gered, maar de meeste zijn allemaal of deels weer verkocht.

Teruggefloten

De Telegraaf onthult vandaag dat minister Hoekstra (Financiën) de Volksbank persoonlijk heeft teruggefloten toen de staatsbank vorig jaar de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs met potentiele kopers wilde laten praten.

Wat CDA-minister Hoekstra precies wil met de bank is nog niet precies duidelijk. In het regeerakkoord staat dat dit kabinet toekomstopties buiten de overheid onderzoekt en daarna een besluit neemt „rekening houdend met de gewenste diversiteit van het bankenlandschap.”