Handgeschreven brief duikt na meer dan 100 jaar op: ’Geweldig stuk familiegeschiedenis’

Op de envelop staat een stempel met daarop het hoofd van George de Vijfde. De envelop kwam twee jaar geleden aan in een flat aan de Hamletstraat in Crystal Palace. Royal Mail stelt dat het niet duidelijk is hoe dit heeft kunnen gebeuren. In eerste instantie belandde de envelop in een lade.

Finlay Glen ontving de brief en zegt: „We waren natuurlijk heel erg verbaasd en verbijsterd over hoe de brief meer dan 100 jaar ergens is blijven hangen”, zegt hij tegen de BBC. ,,In eerste instantie probeerde we de brief zelf te ontcijferen; uiteindelijk kwamen we in contact met een lokale historische societeit”, zegt hij tegenover The Guardian. Die konden meer vertellen over de afkomst van de brief. Woensdag werd er voor het eerst in de media over de brief gepubliceerd.

Twee jaar nadat de brief verzonden werd werd de rantsoenering van de Eerste Wereldoorlog ingevoerd en koning George V zat toen vijf jaar op de troon.

Alhoewel het verboden is om brieven die niet aan jou geadresseerd zijn te openen, heeft Glen het toch gedaan. Hij vond dat het in dit geval wel toegestaan was om de brief te openen, aangezien de brief zo lang gelden op de post is gedaan. „Als ik een misdaad heb begaan, kan ik alleen maar mijn excuses aanbieden”, zegt Glen.

Mijn beste Katie

De brief was geschreven aan „mijn beste Katie”, de vrouw van de plaatselijke postzegelmagnaat Oswald Marsh, volgens Stephen Oxford, redacteur van de Norwood Review, een driemaandelijks lokaal geschiedenistijdschrift.

Oswald Marsh was een hoog aangeschreven postzegelhandelaar die vaak werd opgeroepen als getuige-deskundige in gevallen van postzegelfraude. Het werd geschreven door familievriend Christabel Mennell, de dochter van een rijke lokale theehandelaar Henry Tuke Mennell, tijdens een vakantie in Bath.

In de brief verklaarde mevrouw Mennell dat ze zich „behoorlijk schaamde voor mezelf nadat ik had gezegd wat ik deed”, en dat ze zich „ellendig voelde hier met een zeer zware verkoudheid.”

Glen vraagt zich af of de erfgenamen van de brievenschrijver zich nog gaan melden: „Het is een geweldig stuk van hun familiegeschiedenis. Als ze willen, kunnen ze het komen halen.”