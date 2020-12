Gestolen auto crasht op A12 bij politieachtervolging

Binnenland

Honderden op de been in Veen: vier autobranden in één nacht

De brandweer van Wijk en Aalburg moest vannacht vier keer uitrukken voor een autobrand in het beruchte Brabantse dorpje Veen. Tal van mensen waren feestend op de been in het ’traditioneel’ onrustige plaatsje rond oud en nieuw. Ook elders in het land was het raak met autobranden.