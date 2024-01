LIVE | Vier verdachten van seksuele uitbuiting Barbie voor rechter in Den Haag

Den Haag - Drie mannen en een vrouw staan dinsdag voor de rechter in Den Haag voor het seksueel uitbuiten van in totaal vier vrouwelijke slachtoffers. Een van die slachtoffers is voormalig reality-tv-ster Samantha de Jong, beter bekend als Barbie.

Rechtbanktekening van Nancy J. en Tony J, verdachten in de zaak rondom de seksuele uitbuiting van onder meer Barbie.