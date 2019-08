Zaterdag nog een keer tropisch, daarna lente-achtig

Dat meldt Weeronline. Zaterdag wordt het zo’n 26 graden in de kustprovincies tot 30 graden in het oosten en zuidoosten. Zondag zakt het kwik en is het met 19 tot 21 graden een heel stuk minder warm met een mix van wolkenvelden, zon en enkele buien. Ook na het weekend ontstaan af en toe buien.

Vrijdag later in de middag verdwijnen de stapelwolken voor een deel en worden de zonnige perioden langer. Het blijft droog en de temperatuur stijgt naar zo’n 22 graden in het westen, 24 in het midden en lokaal wordt het 25 tot 26 graden in het oosten en zuidoosten.

Met een zwakke zuidwestenwind voelt het in het zuidoosten en oosten wat warmer aan dan aan de noordwestkust waar de wind vrij krachtig is.

Nog een keer tropisch

Zaterdag wordt het dus nog één keer flink warm. In de middag wordt het zomers met 26 tot 27 graden in de kustprovincies en 28 tot 29 graden in het binnenland. In het zuidoosten en oosten kan het met ruim 30 graden tropisch warm worden.

De laatste kans voor een plons in zee, want aan het eind van de middag draait de wind naar het zuidwesten en wordt het koeler aan de kust.

De temperatuur daalt gestaag en tegen de tijd dat het donker wordt is het 19 tot 23 graden.

Zondag is het heel ander weer met in de ochtend vrij veel bewolking en regionaal enkele buien. In de middag zijn er naast wolkenvelden ook nog zonnige perioden. Ook dan kunnen nog een paar lichte buien voorkomen, maar het zijn er niet veel. Vooral het zuidwesten maakt kans op een droge middag. Met 19 tot 21 graden is het veel minder warm dan op zaterdag, maar voor begin september zijn dit normale waarden.