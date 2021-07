Vol gas op de achterbank zonder chauffeur

Taxi’s van Waymo zijn inmiddels een vertrouwd gezicht in het Amerikaanse voorstadje Chandler. Ⓒ De Telegraaf

PHOENIX - Zelfrijdende auto’s hebben de toekomst, horen we al jaren. Een krantje lezen terwijl de auto het werk doet. Toch zie je zelden een compleet autonoom rijdende auto. In Chandler, een voorstadje van Phoenix in Arizona, kijken ze er niet eens meer van op. Daar rijden de witte robotaxi’s van Waymo gewoon tussen het verkeer.