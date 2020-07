Familie dolblij: ’Jayme gaat naar Hongarije!’

Om het kindje is veel te doen geweest. Jayme zou behandeld moeten worden met Zolgensma, een peperdure gentherapie, maar ook de enige hoop. Zijn ouders hielden een inzamelingsactie. „Na maanden strijden om het benodigde bedrag op te halen en dagen wachten totdat alle uitslagen bekend zijn is het dan ein-de-lijk zo ver”, meldt zijn familie vrijdag.

„Vandaag zijn alle uitslagen bekend gemaakt en kunnen wij met jullie delen dat ze allemaal goed zijn. Jayme heeft geen antistoffen voor de virale gentherapie, de waardes uit zijn bloed zijn goed, zijn longen zijn helemaal schoon én het gezin heeft ook geen corona.”

De afgelopen periode is alles in orde gemaakt. „Het volledige bedrag voor de behandeling is overgeboekt naar het ziekenhuis in Boedapest en ook het medische vliegtuig is gereserveerd en betaald.” Maandag vliegen Jayme en zijn ouders naar Boedapest. Begin augustus begint de behandeling.

„Wat zijn we blij en dankbaar dat het na meer dan een half jaar strijden eindelijk is gelukt!”