Zwaargewonde Velserbroeker (29) omgekomen bij ongeluk in Haarlem

Ⓒ Michel van Bergen

Haarlem - Een 29-jarige Velserbroeker is gisteravond met de auto over de kop gegaan op de Waarderweg in Haarlem. Het is maandagochtend bekend gemaakt dat de 29-jarige is overleden aan verwondingen.