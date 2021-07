’Moordcommando’ krijgt 24 jaar cel voor aanslag op pizzeria-eigenaar: ’Dit vraagt om hoge straf’

Binnenland

Rouwende echtgenote steekt middelvinger op naar postbezorger Tarik O.: ’Kijk me aan’

Pakketbezorger Tarik O. was naar eigen zeggen „in shock” nadat hij eind vorig jaar in Wijchen de 42-jarige Sebastiaan had aangereden. De twee hadden een heftige woordenwisseling gehad over de rijstijl van O. Volgens het slachtoffer had de 19-jarige O. uit Woerden veel te hard gereden in de woonwijk ...