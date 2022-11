Hoogleraar Rob de Wijk: ’Ongelooflijk stom van Rusland’

Volgens de Poolse zender Radio Zet gaat het „hoogstwaarschijnlijk” om brokstukken van een raket die door de Oekraïense strijdkrachten werd geraakt.

Het incident ligt gevoelig omdat het gebeurde in een NAVO-land. In de westerse defensie-alliantie zijn de bondgenoten verplicht elkaar te helpen bij een aanval. De Wijk verwacht dat Polen een beroep zal doen op artikel 4 van de NAVO, waarin staat dat de lidstaten overleg zullen voeren als een van hen zich bedreigd voelt in zijn „territoriale integriteit, politieke onafhankelijkheid of veiligheid.”

„Het zal hoogstwaarschijnlijk een hoop diplomatiek gesteggel opleveren, maar ik verwacht geen vergelding vanuit de NAVO”, aldus de hoogleraar.

Verder noemt De Wijk het „ongelooflijk stom” dat Rusland het zover heeft laten komen. „Ook de Russen hebben er geen belang bij het conflict verder te laten escaleren.” Volgens het Russische ministerie van Defensie zijn er geen Russische aanvallen uitgevoerd op doelwitten in de buurt van de Oekraïense grens met Polen. Ze noemt de meldingen over een Russische raketinslag in Polen dan ook een „provocatie.”

De Poolse premier Mateusz Morawiecki besloot tot een spoedzitting van de nationale veiligheidsraad. NAVO-lid Hongarije riep de defensieraad bijeen.