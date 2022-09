Premium Het beste van De Telegraaf

Ontwikkelingslanden profiteren nauwelijks Poetin wil af van graandeal: ’Europa koopt alles op’

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

President Vladimir Poetin spreekt zijn ongenoegen uit op het Eastern Economic Forum. Ⓒ REUTERS

Moskou - De Russische president Vladimir Poetin is ontevreden over de graandeal tussen Oekraïne en Rusland. Volgens de president gaat er tegen afspraken in, te weinig graan naar ontwikkelingslanden. Poetin wil het ruim een maand oude akkoord weer openbreken.