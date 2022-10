‘Kiezelharde schoten en levensechte fans in nieuwe FIFA 23’

Premium Voetbal

Langere absentie De Jong dwingt Van Nistelrooy tot noodoplossingen

Nog zonder aanvalsleider Luuk de Jong begint PSV aan het loodzware laatste blok richting het WK in Qatar. Het herstel van de kuitblessure, die De Jong opliep in de play-off tegen Rangers FC, blijkt meer tijd te vergen dan waar op was gerekend. „Ik verwacht dat hij nog wel wat tijd nodig heeft om het...