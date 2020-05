Boa’s gemept in Ede: jongere gaat door het lint

De handhaver die door de onverlaat aan zijn hoofd gewond raakte, is in het ziekenhuis behandeld. Het liep uit de hand aan de Posthoornstraat in het centrum van het Gelderse dorp op de Veluwe. De boa’s waren een parkeerboete aan het uitschrijven toen een jongere zich ermee ging bemoeien, schrijft de Gelderlander. Hij schold de controleurs ’op grove en intimiderende wijze’ uit, bevestigt de gemeente aan De Telegraaf.

Het aanspreken van de jongen had ’geen effect’: hij ging ongegeneerd door met de beledigingen en verwensingen, aldus een woordvoerder. Toen werd overgegaan op aanhouding, verzette hij zich hevig en werd de politie ook ingeschakeld. De toegesnelde agenten wisten hem uiteindelijk in te rekenen, maar toen was het kwaad al geschied. Het hele gebeuren zorgde voor veel rumoer in de wijk, bevestigen buurtbewoners.

Dagvaarding

De verdachte is mishandeling en ’wederspannigheid’ ten laste gelegd. Hij is op het bureau verhoord en weggestuurd met een dagvaarding, waardoor hij nog voor de rechter moet verschijnen. De Edese politie was dinsdag niet bereikbaar voor commentaar. De leeftijd van de verdachte is niet bekendgemaakt.

Boa’s voeren deze week actie voor meer bewapening en bescherming. De afgelopen weken was het meermaals raak, zo ook op het strand in IJmuiden, waar twee boa’s werden achtervolgd en geslagen door een groep tieners.

Tips? Mail [email protected]