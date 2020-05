Peiling: VVD groeit naar 43 zetels door corona-aanpak

Twee op de drie kiezers steunt het optreden van het kabinet in de coronacrisis. Vooral premier Mark Rutte (VVD) zelf staat er goed op: zijn waarderingscijfers is van een 5,8 naar een 7,2 gegroeid. Dat de kabinetten-Rutte de financiën op orde hebben gekregen na de financiële crisis in 2008 wordt ook gewaardeerd.

Voor CDA-kopstukken Hugo de Jonge, die optreedt als ’coronaminister’ en Wopke Hoekstra, die als minister van Financiën een grote rol speelt in het beheersen van de economische crisis, is veel waardering. Maar dat vertaalt zich nog niet in virtuele zetelwinst voor de christendemocraten. De coalitiepartij, die in 2017 nog 19 zetels behaalde, staat op 13 zetels in de peiling van I&O. De partij kent momenteel geen duidelijke leider, zoals Rutte bij de VVD.

Uit de peiling blijkt ook dat Nederlanders niet bepaald staan te springen om een mondkapje te dragen, zoals straks in het openbaar vervoer verplicht wordt. Nu zegt maar 4 procent dat te doen, als het verplicht wordt is 58 procent van de gepeilde Nederlanders voornemens „zeker” een mondkapje te dragen.