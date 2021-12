Man (52) uit Oosterhout na steekincident op eerste kerstdag overleden

Premium Binnenland

Overleden man (56) op brandende boot werd pas later ontdekt: ’Dat verwacht je niet op kerstavond’

De 56-jarige man uit Oudkarspel die vrijdagavond is overleden na een brand in Koog aan de Zaan verbleef volgens buurtbewoners sinds enkele dagen met zijn boot onder de Coenbrug. Het vaartuig vatte op kerstavond om 20.20 uur vlam in het water langs de Verzetstraat in Koog aan de Zaan. „Ik krijg er de...