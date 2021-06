Keniaanse politie twijfelt aan verklaring vriendin vermoorde Nederlander

Premium Binnenland

Broer in Kenia vermoorde Herman: ’Dit is een schok, de hele familie is er kapot van’

’Ik ben in de war, ik weet weinig’. Het waren de luttele woorden die de Keniaanse vriendin van de vermoorde Herman Rouwenhorst uitsprak tegen diens broer Willem, kort nadat de Nederlander afgeslacht was gevonden in zijn appartement in Mombasa. Een enorme klap voor de familie van de Apeldoorner, zeke...