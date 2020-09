Nederlandse directeur zendingsorganisatie aangeklaagd voor seksueel misbruik in Malawi

Dat meldt Zembla. Volgens de raadsman dreigde A. de studenten uit te sluiten van het studiebeurzenprogramma van Timotheos als ze niet aan zijn seksuele wensen zouden voldoen.

A. werd in april 2020 gearresteerd en later op borgtocht vrijgelaten. In een verklaring die hij aflegde voor de politie, die in handen is van Zembla, bevestigt hij seksuele handelingen te hebben verricht. De Malawische Timotheos Foundation heeft A. op non-actief gesteld. Hij kan veroordeeld worden tot maximaal 14 jaar cel.

De Timotheos Foundation is een orthodox-christelijke hulporganisatie. A., een voormalige leerkracht op een reformatorische basisschool in Staphorst, was vanaf de oprichting in 2011 werkzaam voor de organisatie.