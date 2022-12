Boswachter Tim filmt loslopende wolf bij Nijmeegse woonwijk

Boswachter Tim Hogenbosch kon de wolf woensdagmorgen geruime tijd filmen. Hij heeft ook de indruk dat het dier in paniek zoekt naar een rustige plek. Hogenbosch noemt dat op Twitter „sneu.” Voor onrust onder wijkbewoners is volgens La Haye geen enkele reden, want de wolf zal mensen zeker niet gaan opzoeken. „Hij wil juist weg en heeft allang in de gaten dat de woonwijk geen goede leefomgeving voor hem is.”

Jonge wolven verlaten in deze tijd van het jaar hun roedel op zoek naar een eigen territorium. Dan komen ze vaker in woongebieden terecht. Een paar dagen geleden dook er nog een zwerfwolf op in Huissen, tussen Arnhem en Nijmegen. Dat was waarschijnlijk niet hetzelfde dier als dat van woensdag. „We zullen zulke zwerfwolven vaker gaan zien, want de wolvenpopulatie groeit in Nederland en in Duitsland. En dus zijn er steeds meer jonge dieren die een eigen plek gaan zoeken”, aldus La Haye.

De wolf in Nijmegen is waarschijnlijk verdwaald. Mogelijk is hij vanuit de Duitse bossen de Waal overgezwommen en zal hij nu doorlopen tot hij een goede plek heeft gevonden. La Haye: „Of hij wordt doodgereden of hij bezwijkt door de kou als hij vaak nat wordt door te gaan zwemmen.”