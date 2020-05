Miljoenen euro’s voor bestrijding plantje

De watercrassula, van oorsprong Australisch, verspreidt zich snel en is een geduchte concurrent van andere planten. Volgens minister Carola Schouten (Natuur) komen Natura2000-doelen daardoor in gevaar en dat mag niet volgens Europese regels.

Inmiddels is er alleen al op Terschelling vijf miljoen euro uitgegeven aan de bestrijding van de vetplant, zo laat Schouten weten na Kamervragen van VVD en PvdA. „De bestrijding van de watercrassula is erg moeilijk. De plant verspreidt zich zeer gemakkelijk via kleine plantdeeltjes, worteltjes en zaad en kan ook na verwijdering gemakkelijk teruggroeien.”

De minister stelt dat het waternaaldkruid ook op andere plekken in Nederland voor problemen zorgt. Buiten Friesland hebben zeven provincies al ruim 4,3 miljoen euro uitgegeven aan de bestrijding.

Ondanks alle subsidies van provincies, gemeenten en Europa moet de bewindsvrouw erkennen dat er nog geen ’effectieve methode’ is gevonden die ’proportioneel en acceptabel is qua kosten en nevenschade’.