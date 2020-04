Rutte na Italiaanse kritiek: Onze toon was niet goed

„Wat Wopke Hoekstra heeft gezegd, heeft hij ook 100 procent namens mij gezegd. We hebben dat interview samen goed voorbereid. De toon was niet goed.”

Want achter de strenge woorden zitten goede bedoelingen, zei Rutte. „We zijn inderdaad zeer goed bevriend”, zei Rutte over Conte. „We begrijpen waar Italië voor staat en we zijn solidair.”

Coronabonds

Tegen het middel van de euro- of coronabonds waarom Conte vraagt, is Rutte nog altijd tegen. Via een dergelijk systeem kunnen minder kredietwaardige landen onder Europese garantie goedkoop geld lenen om hun economie te stutten. „Dat is niet het juiste middel.”

Het gebruik van steunfonds ESM sluit Rutte echter niet uit, een weg die de Italiaanse premier op zijn beurt weer niet ziet zitten. „Het ESM is een instrument dat in het verleden in een geheel andere context is ontwikkeld, met regels die zijn ontwikkeld om te reageren op asymmetrische schokken.”

Streng Nederland

Conte leek in De Telegraaf de Italiaanse woede jegens het strenge Nederland te willen temperen. „Ik denk niet dat het een kwestie is van woede van Italië tegen Nederland of van het Italiaanse volk tegen het Nederlandse volk. Veel Italianen begrijpen echter het verzet van de kant van de Nederlandse autoriteiten niet tegen een sterke, onmiddellijke, rigoureuze en effectieve, op Europees niveau gecoördineerde reactie, om deze crisis het hoofd te bieden.”

Dinsdag ging minister Wopke Hoekstra bij RTLZ door het stof. „We zijn te weinig empathisch geweest.”

Meer over het interview met de Italiaanse premier Conte hoor je in de podcast. Verder alle reacties op de verlenging van de corona-maatregelen en een aantal opmerkelijke momenten uit de persconferentie. Luister de corona-update hier, hieronder of via je eigen podcast app.