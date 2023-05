Natste lente ooit: drie keer meer neerslag dan vorig jaar

Dinsdagmiddag bereikte de gemiddelde neerslagsom over het hele land 203 millimeter. Daarmee werd het record uit 1903 gebroken, toen viel er tot 10 mei landelijk 202 millimeter neerslag.

Sinds we ruim 150 jaar geleden in Nederland zijn begonnen met het bijhouden van de neerslagmetingen is de lente tot 10 mei nog nooit zo nat geweest. Afgelopen maart was met 98 millimeter de op 5 na natste ooit gemeten, april staat op de achtste plek met 81 millimeter. Verwacht wordt dat er later vandaag nog 10 tot 15 millimeter neerslag zal vallen waardoor het record nog hoger uitkomt.

Vorig jaar

Hoe nat het dit jaar is, zo droog was het vorig jaar. Toen viel in de meteorologische lente tot 10 mei gemiddeld over het hele land slechts 61 millimeter, ruim drie keer minder dan dit jaar.

Het is nog maar de vraag of de hele lente uiteindelijk een record zal breken op het gebied van neerslag. Veertig jaar geleden, in 1983, viel in de maanden maart, april en mei samen 282 millimeter neerslag. Met vandaag erbij wordt verwacht dat we deze lente op ongeveer 216 mm uit zullen komen. Daarmee staan we nu al op plek 7 in de top 10 natste lentes ooit.