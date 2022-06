Kamer wil minder financiële noodgrepen van het kabinet

VVD-Kamerlid Heinen stipt in het Verantwoordingsdebat aan dat het kabinet het afgelopen jaar tientallen keren gebruik heeft gemaakt van een uitzondering in de wet om snel de begroting te kunnen wijzigen en geld uit te geven, nog voordat het parlement daar groen licht voor heeft gegeven. Dat mag als het ’in belang van het Rijk’ is, maar het is wel heel vaak gebeurd, vindt Heinen: „Dat zou betekenen dat het belang van het Rijk afgelopen jaar vijf keer per maand in het geding is geweest. En dit jaar alweer 24 keer.”

De uitzondering wordt te makkelijk gebruikt, zegt de VVD’er. „Dat zou ik thuis eens moeten proberen. Ik wil een nieuwe auto, koop hem meteen en zeg thuis: sorry schat, er was geen tijd voor familiaire autorisatie. Ik vrees dat ik dan voortaan in die auto slaap.” Hij wil paal en perk stellen aan de financiële noodgrepen van het kabinet: „We willen onze pinpas terug.”

Heinen wordt daarin ondersteund door onder meer D66, CDA, SP en PvdA. „Als we zo doorgaan, dreigt financieel wanbeheer”, zegt SP-Kamerlid Alkaya. „We maken er steeds meer gebruik van, zonder de vraag te stellen waarom we hiervoor kiezen”, zegt CDA’er Van Dijk over de uitzondering. Ze steekt ook deels de hand in eigen boezem, omdat de Kamer soms ook om snel ingrijpen vraagt. „Hoeveel tijd durven we te nemen als de ellende groot is, bijvoorbeeld bij de toeslagenouders?”, vraagt ze zich af.

Kaag onderkent dat het kabinet te vaak naar het noodmiddel heeft gegrepen. „Het is volgens mij dan ook van groot belang dat we terugkeren naar een ordentelijk begrotingsproces. Ook in tijden van ongekende crisis.”

De Kamer debatteert donderdag over de financiële afrekening van 2021. Daar had de Algemene Rekenkamer vorige maand nogal wat op aan te merken. De controleur zette grote vraagtekens bij de rechtmatigheid van ruim 15 miljard euro aan toekomstige uitgaven en meer dan 3 miljard euro aan al gespendeerd belastinggeld. Dat is ruim boven de marge die de Rekenkamer tolereert, voor het derde jaar op rij.

„Er is sprake van een patroon. Structureel boven de foutmarge zitten is onaanvaardbaar”, vindt CU-Kamerlid Grinwis. „In Den Haag zijn we vaak bezig met the next sexy big thing. We vergeten te vaak het saaie, noodzakelijke fundament”, zegt D66-Kamerlid Sneller.

PvdA’er Nijboer trekt de discussie door naar de plannen van het huidige kabinet, dat met miljarden smijt om problemen in het land op te lossen. Hij vraagt zich af of dat geld wel effectief besteed wordt. „De Rekenkamer noemt het zo: het is moeilijk om het geld te laten rollen en het rolt ook niet altijd in de goede richting. Of zoals Johan Cruijff heeft gezegd: Ik heb nog nooit een zak geld zien scoren.”