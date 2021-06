LIVE | Corona op zijn retour, afgelopen week zo'n 20.000 positieve tests

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien.

7.00 - Corona op zijn retour

In een razend tempo verliest het coronavirus terrein in Nederland. In de afgelopen week zijn waarschijnlijk ongeveer 20.000 mensen positief getest, aanzienlijk minder dan de week ervoor. Bovendien worden steeds minder coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen en overlijden steeds minder mensen aan het virus. Vanwege de aanhoudende daling heeft het kabinet de coronaregels versoepeld, en in de komende tijd verdwijnen er nog meer coronamaatregelen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dinsdag hoeveel positieve tests precies zijn geregistreerd in de afgelopen week. Eind april kreeg het instituut in zeven dagen tijd meer dan 55.000 meldingen, vorige week was het aantal al gedaald naar iets meer dan 25.000.

In de zes dagen na de laatste update zijn 18.284 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Gemiddeld zijn dat er iets meer dan 3000 per dag. Het weekcijfer kan daarmee uitkomen op ongeveer 21.000. Dat zou het laagste aantal zijn sinds eind september vorig jaar.

In de wekelijkse update becijfert het RIVM ook hoeveel coronapatiënten in de afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen. Vorige week ging het om 830 nieuwe ziekenhuisopnames, van wie 186 op een intensive care kwamen te liggen, fors minder dan de week ervoor. Verder meldt het RIVM hoeveel sterfgevallen aan corona in de afgelopen week zijn geregistreerd. Vorige week waren dit er 96.

Het RIVM berekent dinsdag ook het nieuwe reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel of langzaam het coronavirus zich verspreidt. Afgelopen vrijdag stond het op 0,85.

De daling van het aantal coronagevallen komt deels doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn. In de afgelopen zeven dagen hebben waarschijnlijk meer dan een miljoen Nederlanders een prik gekregen. Ook dat cijfer brengt het RIVM dinsdag naar buiten. In de week ervoor werden voor het eerst meer dan een miljoen Nederlanders ingeënt.

6.40 - Duizenden stageplekken voor mbo'ers dankzij versoepelingen

De stage- en leerbaantekorten voor mbo-studenten zijn, sinds de piek eind januari, volgens de nieuwste cijfers met ruim 10.000 plekken teruggelopen. Dat schrijft het AD op basis van cijfers van de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Volgens het SBB zijn momenteel 12.209 van de in totaal ruim 507.000 mbo-studenten op zoek naar een geschikte stage of leerbaan. Begin dit jaar waren dat er nog 22.687. De grootste daling van de tekorten was afgelopen maanden zichtbaar in de regio's Rijnmond, Midden-Utrecht, Groot Amsterdam, Rijk van Nijmegen en Haaglanden. Bijvoorbeeld bij kappers en schoonheidsspecialisten bleek duidelijk dat de versoepelingen van de coronamaatregelen begin maart een positief effect hadden op het aantal beschikbare stageplekken.

In de sector zorg, welzijn en sport is het absolute aantal tekorten aan stages en leerbanen het grootst (4008).

6.34 - Asielzoekers met medische indicatie krijgen coronavaccinatie

Asielzoekers met een medische indicatie die tussen de 18 en 60 jaar oud zijn, worden vanaf dinsdag geprikt met het Moderna-vaccin. De GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) gaat in samenwerking met de regionale GGD’en en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de groep van ongeveer 1500 mensen vaccineren.

Dinsdag begint ook een proef op drie COA-locaties om asielzoekers die geen medische indicatie hebben te vaccineren. Vanaf half juni krijgt de hele groep, in totaal ongeveer 19.000 mensen, het Janssen-vaccin.

De komende weken gaat de GGD samen met het COA en de GZA voorlichtingen geven over het belang van het coronavaccin. Deze onlinepresentaties en gesprekken worden in twaalf talen vertaald door een tolk.

6.30 - Japan gaat vaccineren op werkplekken en universiteiten

Japan gaat vanaf 21 juni beginnen met vaccineren op werkplekken en op de universiteiten. Daarmee wil de overheid de inentingscampagne versnellen, meldde een regeringswoordvoerder. De Japanse kabinetssecretaris zei dat voor de vaccinaties het Moderna-vaccin zal worden gebruikt.

Japan kampt de laatste weken met een toename van het aantal dagelijkse nieuwe besmettingen. De regering heeft onlangs voor meerdere prefecturen, waaronder Tokio en Osaka, de noodtoestand afgekondigd. In het land heerst toenemende bezorgdheid over de Olympische Spelen, die van 23 juli tot en met 8 augustus plaatsvinden.