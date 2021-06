LIVE | Eerste dag zonder coronadoden in VK

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien.

18.00 - Eerste dag zonder coronadoden in VK sinds begin pandemie

Voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie heeft het Verenigd Koninkrijk een dag gehad zonder coronagelateerde sterfgevallen. Maandag werd nog één overlijden gerapporteerd. Dinsdag stond de teller op nul, wel werden 3165 nieuwe besmettingen vastgesteld.

Sinds het begin van de pandemie in maart vorig jaar zijn meer dan 128.000 mensen aan corona overleden in het Verenigd Koninkrijk, waar het virus relatief veel slachtoffers heeft gemaakt. 30 juli was een dag met nul sterfgevallen, maar dat waren er een dag later 20, melden Britse media. Bovendien hanteerde de regering toen een andere definitie en waren er 30 juli volgens de BBC wel sterfgevallen door Covid-19. De laatste keer daarvoor dat er geen coronadoden waren was op 7 maart 2020.

Het land is erg voortvarend geweest in de vaccinatiecampagne. Sinds december hebben bijna 40 miljoen Britten (bijna 80 procent van de volwassenen) een eerste prik gehad en 25 miljoen ook al een tweede. Desondanks zijn er toch nog zorgen, aangezien de Indiase virusvariant voor besmettingen zorgt. Sommige deskundigen hebben opgeroepen tot uitstel van de volgende Britse versoepeling van de coronamaatregelen, die voor 21 juni gepland staan.

17.20 - WHO keurt tweede Chinese coronavaccin goed

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een tweede Chinees coronavaccin goedgekeurd voor wereldwijd gebruik. Ruim drie weken geleden werd het vaccin van staatsbedrijf Sinopharm via een noodprocedure geschikt bevonden en dat is nu ook het geval voor het CoronaVac-vaccin van Sinovac, een biofarmaceutisch bedrijf in Peking.

Beide middelen worden al gebruikt in China en andere landen. De goedkeuring betekent dat het middel effectief is en voldoet aan de internationale veiligheidsstandaarden. De WHO gaf eerder groen licht voor de westerse coronavaccins Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Janssen van Johnson & Johnson en Moderna en is nog bezig met het beoordelen van het Russische Spoetnik-V en het Amerikaanse Novavax.

De wereld heeft grote behoefte aan meerdere vaccins om iets te doen aan de enorme ongelijkheid in de wereld als het gaat om toegang tot vaccins, zegt Mariāngela Simāo van de WHO. Door de goedkeuring kunnen bijvoorbeeld VN-organisaties Sinopharm kopen en kan het worden verspreid via het Covax-programma voor armere landen.

Sinovac wordt net als Sinopharm aanbevolen voor iedereen van 18 jaar en ouder. Er zijn twee injecties nodig.

15.50 - Eerste teststraten sluiten vanwege afnemende vraag

Nu het coronavirus duidelijk op zijn retour is, neemt de vraag naar testen af. De eerste paar teststraten zijn dinsdag gesloten. De GGD Brabant-Zuidoost meldt dat de testlocatie in Valkenswaard definitief dicht is. Een locatie in Eersel wordt tijdelijk gesloten, maar die gaat later weer open.

„De GGD ziet nu duidelijk dat het vaccineren zijn vruchten afwerpt”, zegt programmamanager Miranda Stellink van de GGD Brabant-Zuidoost. „Tegelijkertijd kiezen steeds meer mensen voor een zelftest als ze geen klachten hebben.” Het aantal testen in de regio is afgenomen van 2600 tot zo’n 1200 per dag. Om zo efficiënt mogelijk te werken, gaat de GGD de testcapaciteit opnieuw organiseren.

Ook sneltesten voor mensen die over de grens in Duitsland werken, zijn niet meer noodzakelijk. Daarom heeft de GGD Groningen een speciale mobiele teststraat gesloten die voor dat doel was ingericht op de grens tussen Nieuweschans en Bunde. Nu Nederland voor de Duitse regering niet meer geldt als hoogrisicogebied, is een test niet meer verplicht voor bezoeken die korter duren dan 48 uur.

In de teststraat op de grens werden de afgelopen weken gemiddeld 73 testen per dag afgenomen. Dat kon gratis, niet alleen voor grenswerkers, maar ook voor mensen die bijvoorbeeld stagelopen of mantelzorg verrichten in Duitsland.

Landelijk neemt de vraag naar testen bij de GGD ook af. Het RIVM becijferde dinsdag dat 212.292 mensen zich afgelopen week hebben laten testen bij de GGD. Dat is 11 procent minder dan een week eerder.

15.00 - 250 mensen kregen onterechte positieve uitslag coronatest

Ongeveer 250 mensen kregen tussen donderdag 27 mei en zondag 30 mei een onterechte positieve uitslag nadat ze zich bij de GGD-testlocaties in Bergen op Zoom of Goes hadden laten testen op het coronavirus. Volgens het Zeeuwse ziekenhuis Adrz gaat het om mensen die een coronasneltest of antigeentest hebben gekregen.

Het laboratorium van Adrz in Goes beoordeelt de coronatesten die afgenomen worden op deze testlocaties. Door een aanpassing van het laboratoriumsysteem werden de testwaardes verkeerd doorgegeven aan het landelijke systeem. Maandag werd de fout ontdekt en gecorrigeerd.

Volgens het ziekenhuis zijn de GGD’en inmiddels geïnformeerd. De mensen die een verkeerde uitslag hebben ontvangen worden dinsdag gebeld door de GGD Zeeland en de GGD West-Brabant. „We vinden het heel vervelend dat deze mensen onterecht een positieve uitslag hebben gehad. Het aantal nieuwe besmettingen is hierdoor lager dan eerder vermeld”, zegt arts-microbioloog Bas Wintermans.

13.55 - Ook Polen gaat tieners inenten tegen coronavirus

Polen begint op 7 juni met het inenten van tieners vanaf 12 jaar tegen het coronavirus. Zij kunnen in eerste instantie terecht bij bestaande vaccinatiecentra. Scholen krijgen vanaf medio september de mogelijkheid om zelf priklocaties op te zetten, zei de minister van Onderwijs.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) maakte eind vorige week de weg vrij voor het vaccineren van jongeren in de leeftijdsgroep 12-15. Zij mogen volgens die toezichthouder van EU-lidstaten worden ingeënt met het middel van Pfizer/BioNTech. De Europese Commissie nam dat advies later over.

Europese landen beslissen uiteindelijk zelf aan wie ze vaccins toedienen. Roemenië begon kort na het EMA-advies met het prikken van jongeren. Zij konden zaterdag al terecht bij mobiele vaccinatiecentra in parken in Boekarest. Daar moesten de ouders of verzorgers van de tieners dan wel toestemming voor geven.

Nederlandse tieners kunnen in de meeste gevallen nog niet ingeënt worden. Het kabinet wacht nog op een advies van de Gezondheidsraad. Alleen jongeren van 16 en 17 die een verhoogd risico lopen om ernstig ziek te worden als ze het coronavirus oplopen, komen vooralsnog in aanmerking voor vaccinatie.

Polen heeft tot dusver 20 miljoen vaccindoses toegediend. Zo’n 7 miljoen mensen zijn volledig gevaccineerd. Na 7 juni komen volgens de autoriteiten 2,5 miljoen scholieren in aanmerking voor een coronavaccin.

13.19 - Willem-Alexander heeft coronaprik gehad

Koning Willem-Alexander heeft zijn eerste coronaprik gehad. Dat zei hij dinsdag desgevraagd bij een werkbezoek in Den Haag.

Willem-Alexander wilde niet kwijt welk vaccin hij kreeg. Mensen uit 1967, het geboortejaar van de koning, en 1968 zouden het Nederlandse Janssen-vaccin krijgen waarvoor maar één prik noodzakelijk is. Willem-Alexander had het in Den Haag echter duidelijk over een eerste prik. De vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna bestaan uit twee prikken.

De koning kon op basis van zijn geboortejaar sinds vorige week een afspraak maken voor een vaccinatie. Ook koningin Máxima, die in 1971 is geboren, kan inmiddels een afspraak inplannen. Het koningspaar liet begin dit jaar al weten zich te laten vaccineren, maar netjes hun beurt af te wachten. Datzelfde gold voor prinses Beatrix.

13.00 - Defensie stuurt zuurstofcontainers en militairen naar Suriname

Vanaf vliegbasis Eindhoven zijn dinsdag vijf Nederlandse militairen met twee zuurstofcontainers vertrokken naar Suriname. Dat land kampt door corona met een groot tekort aan zuurstof.

De militairen blijven twee weken in Suriname om daar mensen op te leiden hoe ze de apparatuur moeten gebruiken, aldus het ministerie van Defensie. Met de containers van het 400 Geneeskundig Bataljon van de Landmacht kan medicinale zuurstof worden gemaakt.

Door de enorme stijging van het aantal besmettingen is in Suriname het hoogste risiconiveau van kracht. Het land zit in een totale lockdown omdat de situatie niet meer beheersbaar is. Er is een tekort aan zuurstof, vaccins, opvangcapaciteit en hulpverleners.

De Nederlandse regering heeft Suriname hulp toegezegd. Vrijdag vertrekt een team van vijftien tot twintig artsen en verpleegkundigen naar Suriname. Nederland stuurt ook 500.000 tot 750.000 AstraZeneca-vaccins naar het land in Latijns-Amerika.

12.10 - Eerste groep dertigers kan afspraak maken voor coronaprik

De eerste dertigers kunnen worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Mensen die in 1981 zijn geboren, kunnen nu een afspraak maken. Hier zijn ook mensen bij die nu nog 39 zijn en later dit jaar hun veertigste verjaardag vieren.

Het gaat in totaal om ongeveer 210.000 mensen. Zij krijgen vanaf vrijdag een uitnodigingsbrief maar kunnen de afspraak online ook al inplannen. Het kan zijn dat sommigen van hen al zijn gevaccineerd omdat ze in de zorg werken of omdat ze een medisch risico lopen en dus voorrang hebben gekregen. Zij kunnen de nieuwe uitnodiging weggooien.

Wie zich wil laten vaccineren kan terecht bij een van de 136 vaccinatielocaties van de GGD’en.

Het tempo van vaccineren gaat nog steeds omhoog, hoewel het een paar weken langer dan gepland zal duren om iedereen een eerste prik te geven. Vorige week waren mensen uit 1969 tot en met 1978 uitgenodigd om een afspraak te maken. Op maandag konden mensen uit 1979 en 1980 hun afspraak inplannen.

Nederland vaccineert vooralsnog alleen volwassenen. De laatste lichting die daarbij aan de beurt komt, is geboren in 2003. Daarnaast krijgen 16- en 17-jarigen met medische risico’s een coronaprik. Deze kinderen zijn geboren in 2004 en 2005. De Europese vaccinwaakhond EMA heeft groen licht gegeven voor het vaccineren van 12- tot 15-jarigen, maar daar heeft Nederland nog geen besluit over genomen.

11.55 - Risiconiveau Duitsland verlaagd na afname coronabesmettingen

Het risiconiveau in Duitsland is van ’heel hoog’ verlaagd naar ’hoog’, zo heeft het Robert Koch Instituut (RKI) besloten. De Duitse evenknie van het RIVM past de status aan nu het aantal besmettingen met het coronavirus afneemt.

„We hebben reden voor optimisme”, stelt gezondheidsminister Jens Spahn. Hij benadrukt dat de situatie in Duitsland verbetert, maar dat de pandemie nog niet voorbij is.

Het RKI meldde dinsdagochtend dat in de afgelopen week 35,2 besmettingen per 100.000 inwoners zijn vastgesteld. Dat was maandag nog 35,1 en een week geleden 58,4. De reden voor de eerste stijging in drie weken is niet duidelijk. Mogelijk hebben minder mensen zich laten testen rond Pinksteren, waardoor de besmettingscijfers tijdelijk lager uitvielen.

In Duitsland zijn sinds het begin van de pandemie officieel bijna 3,7 miljoen besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Daarnaast zijn er 88.595 coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd.

9.28 - Israël schrapt bijna alle coronamaatregelen

Israël heeft dinsdag bijna alle maatregelen tegen het coronavirus geschrapt, omdat er steeds minder mensen besmet raken en het aantal ernstig zieke mensen ook flink is afgenomen. De versoepelingen werden een week geleden aangekondigd.

Alleen de mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes en de inreisbeperkingen gelden nog. Verder zijn alle maatregelen afgeschaft. In de horeca is geen maximumaantal gasten meer, net als bij andere evenementen zoals optredens.

Israël werkte een tijd lang met een vaccinatiepaspoort waarmee je eerder al toegang kon krijgen tot bijvoorbeeld de horeca als je was ingeënt tegen het coronavirus. Dat is nu ook niet meer van kracht. Iedereen kan nu weer volledig deelnemen aan het openbare leven.

In Israël ging het in het begin van de coronacrisis niet goed en kwamen er snel veel nieuwe besmettingen bij. Op 19 december begon het land met het vaccineren en dat gaat erg snel. Door het grote aantal vaccinaties is het aantal nieuwe besmettingen en ernstig zieken flink teruggelopen. Dinsdag werden vier nieuwe besmettingen gemeld, het laagste aantal sinds het virus voor het eerst in Israël werd vastgesteld.

8.55 - Ondanks versoepelingen blijft vakantie in eigen land in trek

Zeven op de tien Nederlanders willen op vakantie dit jaar. En van de Nederlanders met vakantieplannen heeft bijna 40 procent de intentie om in eigen land te blijven, meldt het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) in zijn vakantiemonitor.

De monitor bestaat uit een serie metingen naar de invloed van de coronacrisis op het reisgedrag. Ten opzichte van de vorige meting half maart blijft het aantal vakantieplannen gelijk, maar neemt het aantal boekingen toe. Er worden met name vakanties geboekt in Nederland, Duitsland en Frankrijk.

De terrassen stromen weer vol in de binnenstad van Groningen.

„Heel fijn dat een vakantie in eigen land populair is en blijft dit jaar, tegelijkertijd zien we dat men meer vertrouwen heeft gekregen om deze zomer op (vlieg)vakantie naar het buitenland te gaan”, zegt directeur van NBTC Jos Vranken. „Opvallend is dat Nederlanders ten opzichte van de andere nationaliteiten terughoudender zijn om met het vliegtuig op vakantie te gaan.”

Uit de monitor blijkt verder dat vaccinaties een steeds grotere invloed hebben op het vakantiegedrag. In Nederland geeft de helft van de inwoners aan een buitenlandse vakantie te ondernemen als men is gevaccineerd. In de andere landen is dat meer, drie op de vijf mensen geven dat aan. Ook zijn de meeste vakantiegangers bereid om zich te laten testen voor een buitenlandse vakantie. De testbereidheid onder Nederlandse vakantiegangers ligt lager dan bij andere Europese vakantiegangers.

7.00 - Corona op zijn retour

In een razend tempo verliest het coronavirus terrein in Nederland. In de afgelopen week zijn waarschijnlijk ongeveer 20.000 mensen positief getest, aanzienlijk minder dan de week ervoor. Bovendien worden steeds minder coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen en overlijden steeds minder mensen aan het virus. Vanwege de aanhoudende daling heeft het kabinet de coronaregels versoepeld, en in de komende tijd verdwijnen er nog meer coronamaatregelen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dinsdag hoeveel positieve tests precies zijn geregistreerd in de afgelopen week. Eind april kreeg het instituut in zeven dagen tijd meer dan 55.000 meldingen, vorige week was het aantal al gedaald naar iets meer dan 25.000.

In de zes dagen na de laatste update zijn 18.284 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Gemiddeld zijn dat er iets meer dan 3000 per dag. Het weekcijfer kan daarmee uitkomen op ongeveer 21.000. Dat zou het laagste aantal zijn sinds eind september vorig jaar.

In de wekelijkse update becijfert het RIVM ook hoeveel coronapatiënten in de afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen. Vorige week ging het om 830 nieuwe ziekenhuisopnames, van wie 186 op een intensive care kwamen te liggen, fors minder dan de week ervoor. Verder meldt het RIVM hoeveel sterfgevallen aan corona in de afgelopen week zijn geregistreerd. Vorige week waren dit er 96.

Het RIVM berekent dinsdag ook het nieuwe reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel of langzaam het coronavirus zich verspreidt. Afgelopen vrijdag stond het op 0,85.

De daling van het aantal coronagevallen komt deels doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn. In de afgelopen zeven dagen hebben waarschijnlijk meer dan een miljoen Nederlanders een prik gekregen. Ook dat cijfer brengt het RIVM dinsdag naar buiten. In de week ervoor werden voor het eerst meer dan een miljoen Nederlanders ingeënt.

6.40 - Duizenden stageplekken voor mbo’ers dankzij versoepelingen

De stage- en leerbaantekorten voor mbo-studenten zijn, sinds de piek eind januari, volgens de nieuwste cijfers met ruim 10.000 plekken teruggelopen. Dat schrijft het AD op basis van cijfers van de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Volgens het SBB zijn momenteel 12.209 van de in totaal ruim 507.000 mbo-studenten op zoek naar een geschikte stage of leerbaan. Begin dit jaar waren dat er nog 22.687. De grootste daling van de tekorten was afgelopen maanden zichtbaar in de regio’s Rijnmond, Midden-Utrecht, Groot Amsterdam, Rijk van Nijmegen en Haaglanden. Bijvoorbeeld bij kappers en schoonheidsspecialisten bleek duidelijk dat de versoepelingen van de coronamaatregelen begin maart een positief effect hadden op het aantal beschikbare stageplekken.

In de sector zorg, welzijn en sport is het absolute aantal tekorten aan stages en leerbanen het grootst (4008).

6.34 - Asielzoekers met medische indicatie krijgen coronavaccinatie

Asielzoekers met een medische indicatie die tussen de 18 en 60 jaar oud zijn, worden vanaf dinsdag geprikt met het Moderna-vaccin. De GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) gaat in samenwerking met de regionale GGD’en en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de groep van ongeveer 1500 mensen vaccineren.

Dinsdag begint ook een proef op drie COA-locaties om asielzoekers die geen medische indicatie hebben te vaccineren. Vanaf half juni krijgt de hele groep, in totaal ongeveer 19.000 mensen, het Janssen-vaccin.

De komende weken gaat de GGD samen met het COA en de GZA voorlichtingen geven over het belang van het coronavaccin. Deze onlinepresentaties en gesprekken worden in twaalf talen vertaald door een tolk.

6.30 - Japan gaat vaccineren op werkplekken en universiteiten

Japan gaat vanaf 21 juni beginnen met vaccineren op werkplekken en op de universiteiten. Daarmee wil de overheid de inentingscampagne versnellen, meldde een regeringswoordvoerder. De Japanse kabinetssecretaris zei dat voor de vaccinaties het Moderna-vaccin zal worden gebruikt.

Japan kampt de laatste weken met een toename van het aantal dagelijkse nieuwe besmettingen. De regering heeft onlangs voor meerdere prefecturen, waaronder Tokio en Osaka, de noodtoestand afgekondigd. In het land heerst toenemende bezorgdheid over de Olympische Spelen, die van 23 juli tot en met 8 augustus plaatsvinden.