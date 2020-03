Gestrande Nederlanders in Oostenrijk in ’geëscorteerde colonne naar de grens’

Het zijn volgens haar vrijwel allemaal seizoenswerkers in horeca en bij skischolen. ,,Wie zich bij de Nederlandse ambassade heeft aangemeld, krijgt snel bericht dat ze worden opgehaald in de dorpen waar ze soms al weken vastzitten. Ze kunnen alleen in een geëscorteerde colonne met hun auto naar de grens. Voor wie geen eigen vervoer heeft, worden bussen ingezet. Ook het vervoer door Duitsland naar Nederland is geregeld”, zegt ze.

De ambassade moet voor iedere Nederlander afzonderlijk toestemming vragen aan de Oostenrijkse autoriteiten. ,,Daar wordt nu hard aan gewerkt. We hebben ook contact met de lokale politie. Nadere instructies volgen dinsdag”, aldus de zegsvrouw.

