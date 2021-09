Op steeds meer plekken café of restaurant in met polsbandje

In Alkmaar en Breda werd afgelopen weekeinde geëxperimenteerd met polsbandjes. Na controle van de QR-code en het laten zien van een identiteitsbewijs bij een checkpoint in de stad gaf het bandje vervolgens toegang tot de horeca. Andere burgemeesters hadden ook wel oren naar zo’n systeem.

Het kabinet ging woensdag akkoord met een dergelijk systeem, ook omdat zo drukte op straat kan worden voorkomen. Gemeenten en ondernemers moeten er wel voor zorgen dat het ’coronabandje’ niet langer dan 24 uur geldig is en niet van eigenaar kan wisselen.

Hofstad

In Den Haag worden de polsbandjes komend weekeinde in elk geval gebruikt op het Plein, een belangrijk uitgaansgebied in het centrum van de stad. „Hoe we dat precies invullen, wordt besproken met de horeca. Bekostiging vindt plaats uit de door het Rijk toegezegde middelen”, laat de gemeente weten. De bandjes worden verstrekt bij controleposten, waar mensen hun CoronaCheck-app moeten laten zien. De polsbandjes zien er elke dag anders uit.

Ook Roosendaal voert de bandjes in. Die worden in de vijf weekeinden tot 1 november uitgegeven. Daarna bekijkt de gemeente de situatie opnieuw. „De horeca heeft het zwaar gehad in coronatijden, maar nu nog. We hopen met het checkpoint de controledruk voor de horeca in de binnenstad te verlichten. Daarnaast is het voor bezoekers van de binnenstad makkelijker, eenmaal controleren bij het checkpoint en met het bandje kan je alle horeca bezoeken”, meldt burgemeester Han van Midden.

In Oosterhout (Noord-Brabant) krijgen mensen komend weekeinde eveneens een polsbandje bij het uitgaan. „We hopen de controles voor de horecaondernemers hiermee makkelijker te maken”, aldus burgemeester Mark Buijs.

Sinds afgelopen weekend is de veelbesproken QR-code verplicht in onder meer de horeca en de cultuursector. Met de code kunnen bezoekers vanaf 13 jaar oud aantonen dat ze tegen corona zijn gevaccineerd, in de laatste zes maanden corona hebben gehad of maximaal 24 uur geleden negatief zijn getest.

Rechtszaak

De voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag doet uiterlijk woensdag 6 oktober uitspraak in een kort geding van advocaat Bart Maes tegen de invoering van wat hij noemt de ’apartheidspas’.