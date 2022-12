Vrachtwagenchauffeur Annette G. verdacht van betrokkenheid drugssmokkel: ’Beschadigde vrouw’

Het Openbaar Ministerie verdenkt de 33-jarige vrouw onder meer van betrokkenheid bij de smokkel van bijna vijftienhonderd kilo cocaïne. Daarnaast heeft zij begin dit jaar vier keer op papier lege containers bij terminals in de Rotterdamse haven hebben gelost.

In werkelijkheid zaten er echter zogeheten uithalers in die drugs uit binnengekomen containers moesten halen. De opsporingsdiensten hadden G. al enige tijd in het vizier en gingen in juni over tot de arrestatie van de transporteur uit Kedichem.

Van een doorgewinterde crimineel is volgens haar advocaat mr. B. Tieman echter geen sprake. „Het gaat om een zwaar beschadigde vrouw die zich fysiek en psychisch niet heeft kunnen onttrekken aan de druk die op haar werd uitgeoefend”, aldus de raadsman vrijdag tijdens een pro forma zitting in de rechtbank in Rotterdam.

Vekrachting

De strafpleiter schrok zich kapot toen G. onlangs vertelde over een gruwelijke verkrachting in België tien jaar geleden. Ook zegt zij in die periode te zijn gemarteld door een criminele bende omdat zij met de politie zou hebben gepraat.

„Ze werd vastgebonden, geslagen met een ijzeren staaf en bewerkt met gloeiend heet ijzer.” Volgens de raadsman is iets soortgelijks ook dit jaar gebeurd. „Ook ontving ze foto’s van het huis waar haar kinderen verblijven. Zeg dan maar eens nee. Haar arrestatie was voor haar dan ook een grote opluchting.”

De advocaat deed daarom ook geen verzoek om de voorlopige hechtenis van zijn cliënt te schorsen. „Ze is doodsbang om naar huis te gaan. Nu is ze tenminste veilig.”

Verklaring

G. wil schoon schip maken en zal daarom binnenkort een bekennende verklaring afleggen. De rechtbank besloot dat de transportonderneemster daarna door een psycholoog zal worden onderzocht. Het Openbaar Ministerie kondigde tijdens de zitting aan dat zij bij de behandeling van de strafzaak ook een ontnemingsvordering aan haar broek krijgt.