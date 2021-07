Drie arrestaties na dodelijke steekpartij Rotterdam

Volgens de politie is tussen het drietal op enig moment ruzie ontstaan. Dit mondde uit in de steekpartij, waarbij alle drie de mannen gewond raakten. Getuigen waarschuwden de politie. De 27-jarige man was er heel slecht aan toe. Reanimatie mocht niet meer baten; hij bezweek aan zijn verwondingen.

De 40-jarige man liep ernstige verwondingen op. Later in de nacht pakte de politie ook nog een 32-jarige man zonder vast woon- of verblijfplaats als verdachte op.

De politie is zaterdagochtend druk bezig met het onderzoek naar de toedracht van de steekpartij in Rotterdam. Ⓒ AS Media

Onderzoek

In de Jongkindstraat vond de politie een mes. De politie probeert het verloop van de gebeurtenissen te reconstrueren, onder meer aan de hand van getuigenverklaringen. De politie roept getuigen op zich te melden.