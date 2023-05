Herdenkingskransen Rijswijk vernield en in water gegooid

Een voorbijganger die vrijdagmorgen langs het monument liep waar op 4 mei een herdenking werd gehouden zag dat meerdere kransen in het water lagen. De kransen zijn volgens de voorbijganger moedwillig kapot gemaakt. „Ze zijn echt uit elkaar getrokken.”

De politie bevestigt op de hoogte te zijn van de zaak. Een woordvoerder zegt tegen De Telegraaf dat er onderzoek zal worden gedaan.

’Afschuwelijk, onacceptabel en respectloos’

Burgemeester Huri Sahin laat in een reactie aan Omroep West weten het slopen van de kransen af te keuren. „Gisteravond hadden we een indrukwekkende herdenkingsbijeenkomst. Het is afschuwelijk, onacceptabel en respectloos dat vervolgens de met zorg en respect neergelegde kransen en bloemen zijn vernietigd.”

De politie is inmiddels samen met de boa’s van de gemeente Rijswijk langs geweest, laat de burgemeester weten. „Alles wordt in het werk gesteld om de dader of daders snel op te pakken. Ik hoop dat het snel gebeurt”, besluit de burgemeester in een reactie.