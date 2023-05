Herdenkingskransen Rijswijk vernield en in water gegooid

Rijswijk - In de nacht van 4 op 5 mei zijn de herdenkingskransen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Rijswijk in het water gegooid. Dat meldt het Rijswijks-Belang op Facebook.