Geen nieuwe rechters Ruinerwoldzaak, zitting gaat hele avond door

Onze verslaggever André Spaansen is bij de zaak aanwezig en twittert live mee. Zijn tweets vindt u onderaan dit bericht.

Advocaat Yehudi Moszkowicz, die B. bijstaat, had de rechtbank in Assen gewraakt. Hij vindt dat één van de rechters vooringenomen is geweest in de vraagstelling aan zijn cliënt, waardoor de indruk werd gewekt dat er al een standpunt was ingenomen. De wrakingskamer vindt dat de rechter nadrukkelijk slechts een vraag heeft gesteld.

Bekijk ook: Rechter mag kinderen Ruinerwold horen in zaak klusjesman

Moszkowicz staat de 61-jarige B. bij. De Oostenrijker wordt ervan verdacht dat hij actief heeft bijgedragen in het verborgen houden van zes kinderen van een gezin in een afgelegen boerderij in het Drentse Ruinerwold. Aan hun verborgen leven kwam in oktober 2019 een einde toen één van de kinderen alarm sloeg in een kroeg in het dorp. Hij leidde de agenten naar een niet afgesloten verborgen ruimte in de boerderij, waar nog eens vijf jongvolwassenen zaten. Het zestal was niet ingeschreven in burgerlijke stand en had nooit een school of een medische instantie bezocht.

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220508_95426204

Moszkowicz struikelde over de vraagstelling van één van de rechters. Uit de manier van vragen wekte zij volgens de raadsman de indruk dat ze al een mening over de zaak had. De rechter, die deze vraag stelde, zei tegen de wrakingskamer dat zij van B. wilde horen over wat hij bij de politie verklaarde dat de kinderen vrij waren om te gaan en staan waar ze wilden. Ze vroeg zich af in hoeverre dit mogelijk was, omdat de kinderen niet over documenten beschikten. „Ik stelde niets vast. Ik heb geprobeerd B. te verleiden tot een antwoord op een vraag, maar dit is niet gelukt. Jammer”, zei de rechter.