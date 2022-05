Premium Binnenland

Hesters dochter Wendy werd vermoord: ’De dader woont alweer gezellig samen met zijn gezin’

„Wij hebben levenslang. Hij woont alweer gezellig samen met zijn nieuwe vriendin, alsof er helemaal niets is gebeurd. Zelfs de tbs met dwangverpleging is voorwaardelijk beëindigd.” Wendy Rutjes (30) werd in de zomer van 2013 in haar woning in Zevenaar omgebracht door haar ex-partner Rutger L. Hij ha...