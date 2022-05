’Klusjesman’ Ruinerwold-boerderij: ’Ik heb niemand van zijn vrijheid beroofd’

Onze verslaggever André Spaansen is bij de zaak aanwezig en twittert live mee. Zijn tweets vindt u onderaan dit bericht.

De geboren Oostenrijker B. wordt door justitie gezien als de ondersteuner vanuit de buitenwereld, die allerlei hand- en spandiensten verrichtte op een afgelegen boerderij in Ruinerwold (Drenthe). Dat is de plek waar vader Gerrit Jan van D. (68) met zes kinderen huisde en zijn gezin wat justitie betreft als een zelfbenoemd spiritueel leider onder de knoet hield. Volgens justitie was B. zodoende medepleger bij jarenlange vrijheidsberoving van de kinderen van Van D.. Hij wordt dus niet verdacht van het zelf in de letterlijke zin van het woord eigenhandig mishandelen, maar wel van het mogelijk maken daarvan door de vader.

Afgelopen september en november waren er regiezittingen voor de rechtbank in Assen. B. (die sinds oktober 2020 op vrije voeten is) wil dat zijn vervolging juist gestaakt wordt, onder meer omdat de vervolging van vader Van D. eerder wel is afgeblazen. Van D. zou vanwege een hersenbloeding niet in staat zijn te bevatten wat hem verweten wordt.