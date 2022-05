Klusjesman Ruinerwoldgezin zwijgt in de rechtbank

Onze verslaggever André Spaansen is bij de zaak aanwezig en twittert live mee. Zijn tweets vindt u onderaan dit bericht.

Het Openbaar Ministerie verwijt de man mishandeling en vrijheidsberoving van de kinderen van het gezin. Dit gebeurde in de periode van 1999 tot de ontdekking van het gezin in oktober 2019. Ook wordt hij vervolgd voor de vrijheidsberoving van een man uit Oostenrijk die daar tijdelijk verbleef. B. schudde zijn hoofd toen de officier van justitie de verdenkingen tegen B. opsomde.

Het gezin werd ontdekt nadat één van de kinderen in het dorp alarm had geslagen. Hij bracht de agenten naar de boerderij, die op naam stond van B. Daar verbleven zijn vijf, inmiddels ook meerderjarige, broers en zussen in een niet afgesloten ruimte. Hun vader ligt op bed, halfzijdig verlamd door een hersenbloeding. De zes kinderen stonden niet ingeschreven bij de burgerlijke stand, bezochten nooit een school of een medische instelling. De boerderij werd vanaf 2009 door B. gehuurd en opgeknapt. Ook een loods in Meppel stond op zijn naam.

B. kende de vader van het gezin, Gerrit Jan van D., al tientallen jaren via de beruchte Moonsekte. Het gezin, dat uit negen kinderen bestaat, woonde sinds eind jaren 80 in Hasselt, Zwartsluis, Staphorst en Meppel. De drie oudste kinderen verlieten het gezin toen het de afgelegen boerderij in Ruinerwold betrok.

Na zijn vertrek bij de Moonsekte wilde Van D. het "levenswerk van Jezus afmaken" en ontwikkelde hij een eigen geloof dat hij predikte. Van D. noemde zichzelf "prime father" en B. was zijn discipel. De kinderen verklaarden dat B. nooit zelf meedeed aan de mishandelingen. B. was er wel bij en voerde de opdrachten uit die hij door Van D. kreeg opgelegd. Volgens de kinderen werd B. zelf door hun vader mishandeld.

Alleen B. staat terecht. Gerrit Jan van D. kreeg in 2016 een hersenbloeding waardoor zijn hersenen zijn aangetast. De rechtbank in Assen bepaalde vorig jaar in maart dat de man een strafzaak niet zou begrijpen en stopte de rechtszaak tegen Van D.