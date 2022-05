OM eist vier jaar tegen klusjesman in zaak Ruinerwold

Onze verslaggever André Spaansen is bij de zaak aanwezig en twittert live mee. Zijn tweets vindt u onderaan dit bericht.

Het gezin leefde vanaf 2010 in totale afzondering op een afgelegen boerderij en werd in oktober 2019 ontdekt, nadat één van de kinderen alarm sloeg in het dorp. B. was de huurder van het pand. Hij knapte de boerderij op en ondersteunde het gezin financieel. De zes meerderjarige kinderen die daar woonden waren nooit door hun vader Gerrit Jan van D. aangegeven bij de burgerlijke stand, bezochten geen school en kregen geen medische zorg.

B. kende Van D. al tientallen jaren via de beruchte Moonsekte. Na het vertrek bij de sekte ontwikkelde Van D. een eigen geloof. B. volgde Van D. als discipel op de voet. Het gezin bestaat uit negen kinderen en woonde onder meer in Hasselt, Zwartsluis en Meppel. De drie oudste kinderen verlieten het gezin toen het neerstreek in Ruinerwold.