Podcast met Kitty Herweijer en Elif Isitman 'De 'gewone man' wordt als karikatuur misbruikt'

‘Rico Badr hoe laat?’ Dat schijnt een van de meest gebruikte zoektermen te zijn van ‘de gewone man’ op Google. De gemiddelde Nederlander drinkt, rookt niet, is te herkennen aan een grijze tweedehandsauto, en ga zo maar door. Er is vrijwel niemand die zichzelf identificeert als doorsnee: iedereen voelt zich speciaal, millennials bij uitstek. Maar wie is die beruchte gewone man dan wel? In de podcast ‘Ongefilterd met Kitty en Elif’ gaan Telegraaf-journalisten Kitty Herweijer en Elif Isitman naar hem/haar op zoek met de hulp van sociaal geograaf Josse de Voogd.