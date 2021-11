Bestuurder onder invloed van drugs opgepakt in Blerick

Binnenland

Ruzie loopt uit de hand: man neergestoken in Gorinchem, vrouw gewond

Een 32-jarige man uit Gorinchem is vrijdagmorgen ernstig gewond geraakt bij een steekpartij in de Drossaartstraat in zijn woonplaats. Hij ligt volgens de politie met zwaar letsel in het ziekenhuis. Een vrouw van 27 jaar, die ook gewond raakte, is voor controle naar het ziekenhuis gebracht.