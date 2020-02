Sektarisch geweld verscheurt New Delhi

Mohammed Zubair probeert wanhopig zijn hoofd te beschermen tegen de woedende meute. Hij werd uiteindelijk door andere moslims ontzet. Ⓒ foto REUTERS

New Delhi - Mohammed Zubair was van de moskee op weg naar huis toen hij zag dat een grote groep demonstrerende hindoes hem tegemoet kwam. Hij probeerde de groep te ontwijken door een zijstraatje in te gaan. Dat werd hem bijna fataal.